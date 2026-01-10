Форма поиска по сайту

10 января, 14:43

Транспорт

Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют авиарейсы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимают и отправляют рейсы, сообщает телеграм-канал Минтранса России.

С начала суток авиагавани обслужили на прием и выпуск суммарно 603 рейса, в том числе Шереметьево – 214. При этом крупнейший российский аэропорт практически не принимал рейсы до 11:00.

"Корректировка в режим работы аэропорта была внесена по инициативе Минтранса и Росавиации – требовалось время на уборку снега и разрешение ситуации с выдачей багажа. Только за прошедшие сутки с аэродрома вывезено более 1 миллиона кубометров снега", – говорится в сообщении.

По данным на 12:00, из-за последствий обильного снегопада в аэропортах столичного региона было отменено 35 рейсов, 78 рейсов задержаны более чем на 2 часа.

Аэропортовые службы Москвы ранее были переведены на усиленный режим работы из-за сильного снегопада.

В ночь на 10 января столичный аэропорт Внуково сообщил о возвращении к штатной работе, несмотря на сложные метеоусловия. Ограничения в Шереметьево изначально должны были действовать до 08:00, однако потом меры продлили.

В Генпрокуратуре России подчеркнули, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.

Ограничения на прилет самолетов сняли в аэропорту Шереметьево

