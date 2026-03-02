Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:33

Происшествия

Один человек пострадал при атаке БПЛА в Новороссийске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель пострадал в результате атаки вражеских беспилотников по Новороссийску. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Мужчина пострадал после того, как в его квартиру попали обломки БПЛА. Пострадавшего оперативно госпитализировали, сейчас врачи уже оказывают ему необходимую медпомощь.

Всего из-за атаки беспилотников в Новороссийске оказались повреждены четыре многоквартирных дома. По всем адресам работают оперативные и специальные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница.

Кроме того, 58-летний волонтер из Ставропольского края погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Дрон атаковал два автомобиля в Марковском муниципальном округе. Это были транспортные средства волонтеров, которые привезли в ЛНР гуманитарную помощь.

Систему защиты от беспилотников "Елка" испытали в зоне СВО

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика