Один человек пострадал при атаке БПЛА в Новороссийске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель пострадал в результате атаки вражеских беспилотников по Новороссийску. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Мужчина пострадал после того, как в его квартиру попали обломки БПЛА. Пострадавшего оперативно госпитализировали, сейчас врачи уже оказывают ему необходимую медпомощь.

Всего из-за атаки беспилотников в Новороссийске оказались повреждены четыре многоквартирных дома. По всем адресам работают оперативные и специальные службы. На базе школы № 29 развернули пункт временного размещения.

Ранее украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница.

Кроме того, 58-летний волонтер из Ставропольского края погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Дрон атаковал два автомобиля в Марковском муниципальном округе. Это были транспортные средства волонтеров, которые привезли в ЛНР гуманитарную помощь.