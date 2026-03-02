02 марта, 06:40Происшествия
Более 40 поездов задерживаются из-за схода с рельсов вагонов с зерном в Прикамье
Фото: MAX/"Центральное МСУТ СК России"
Более 40 грузовых и 3 пассажирских поезда задерживаются из-за схода с рельсов вагонов с зерном в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
В ведомстве добавили, что вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Также проводится проверка по уголовной статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
По версии следствия, причиной схода вагонов может быть ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.
10 вагонов в хвостовой части грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Ферма – Бахаревка в ночь на 2 марта. При этом один из сошедших вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, который следовал по соседнему пути, что привело и к его сходу с пути.
В результате никто не пострадал, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации последствий были подняты восстановительные поезда.
