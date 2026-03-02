Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве 2 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в понедельник, 2 марта. На дорогах возможно образование гололедицы, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет от 2 до 4 градусов тепла, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью температура в столице и Подмосковье может понизиться до минус 1 градуса.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

В марте в столице ожидаются две волны холода. Первое возвращение холодов ожидается с 4 по 6 марта. Затем, 7–8-го числа, будет потепление до положительных значений, но уже 9 и 10 марта в столице вновь похолодает.

Весна в Москве будет теплее нормы с незначительным недобором осадков. При этом синоптики ожидают, что весна наступит в столице практически в срок, однако сперва она будет "долго раскачиваться".