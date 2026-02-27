Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололеда

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Московской области с 28 февраля будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах, передал Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 12:00 28 февраля до 21:00 3 марта.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале рассказал, что к началу следующей недели, 2 марта, снежный покров в столице может уменьшиться на 10 сантиметров.

Синоптик уточнил, что сейчас высота сугробов в столице варьируется от 72 до рекордных 86 сантиметров. В ближайшее время снежный покров начнет таять и к 2-му числу уменьшится на 10 сантиметров, а к 8 марта "сбросит" еще столько же.

"Русская весна начнет наступление по всем фронтам", – резюмировал синоптик.

Ранее Тишковец сообщил, что рекордные сугробы в Москве при таянии превратятся примерно в 5 миллионов кубометров воды. Это можно сравнить с 50-этажным небоскребом, полностью заполненным водой, 2 тысячами олимпийских бассейнов, 700 футбольными полями с уровнем воды в 1 метр, а также с десятой частью озера Селигер.

