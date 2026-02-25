Ледяной дождь может пройти в столице 1 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В первый день весны в Москве наступит оттепель с вероятностью ледяного дождя. Об этом в телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, 1 марта ожидаются скоротечные осадки в смешанном агрегатном состоянии. Температура воздуха может подняться до 3 градусов.

"Весна начнется с потепления, но не забываем, что по климату март в России – это четвертый месяц метеозимы", – добавил собеседник агентства.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что с 2 по 6 марта в столице прогнозируется "небольшой морозец". При этом температура воздуха в этом году, уточнила она, будет ниже, чем в 2025-м, когда оттепель началась 1 марта и продлилась почти месяц.