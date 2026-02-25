Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве выпало до 25% месячной нормы осадков за сутки 24 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей родины, на опорной метеостанции ВДНХ, выпало 10 миллиметров осадков, или 23% от всего февральского объема. В центре Москвы, на Балчуге, в осадкомер попало 11 миллиметров небесной влаги, или четверть месячной нормы", – написал синоптик в телеграм-канале.

Тишковец добавил, что в Тушине выпало 7 миллиметров. При этом в Подмосковье больше всего снега было в Талдоме – 14 миллиметров.

Снегопад, согласно прогнозам, продлится в Москве до четверга, 26-го числа. Специалисты очищают улично-дорожную сеть города в цикличном режиме.

Особое внимание уделяется ключевым магистралям для обеспечения проезда скорой помощи, оперативных служб и общественного транспорта, а также уборке пешеходных зон.