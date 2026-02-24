Форма поиска по сайту

24 февраля, 20:55

Город

Городские службы Москвы в цикличном режиме очищают дороги и тротуары от снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства в условиях продолжающегося снегопада очищают улично-дорожную сеть Москвы в цикличном режиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что снегопад продлится в городе до конца дня 25 февраля.

"В настоящее время все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – сказал Бирюков.

Особое внимание уделяется ключевым магистралям для обеспечения проезда скорой помощи, оперативных служб и общественного транспорта, а также уборке пешеходных зон, остановок и объектов социальной сферы. В работе задействован весь парк коммунальной техники, снег утилизируют на стационарных снегосплавильных пунктах.

После снижения интенсивности осадков специалисты приступят к очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов. Места проведения работ будут огорожены.

Вместе с тем столичный Дептранс призвал москвичей быть внимательными на дорогах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте 25-го числа. В ведомстве предупредили, что из-за снегопада осложнится дорожная ситуация, а время в пути может увеличиться.

Гражданам, которые все же не смогут отказаться от авто, рекомендовали избегать поездок в центр города и в пиковые часы: 07:30–10:00 и 17:00–19:00.

В связи с непогодой в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 25 февраля.

Вместе с тем на неделе в городе ожидаются перепады атмосферного давления. К 26 февраля показатели вырастут до 756–758 миллиметров ртутного столба.

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первый день весны

