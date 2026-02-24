США не стали голосовать в ООН по антироссийской резолюции

Фото: depositphotos/ognjen1234

США воздержались от голосования по антироссийской резолюции по Украине на Генассамблее ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ подготовила украинская сторона, соавторами выступили несколько стран Европы. В нем выражается серьезная обеспокоенность якобы ударами РФ по гражданской и критически важной украинской инфраструктуре. Также в нем подтверждается приверженность суверенитету Украины.

За резолюцию проголосовали 107 государств, против выступили 12, еще 51 воздержались. Среди последних – США, Бразилия, Сербия и прочие страны.

Российская сторона проголосовала против. Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула, что данный документ игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН, а также создает препятствия для мирных переговоров.

"Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления", – отметила дипломат в своем выступлении.

В свою очередь, зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс заявила, что формулировки о суверенитете и территориальной целостности Украины скорее отвлекают от переговоров по разрешению кризиса, чем способствуют им. Вместе с тем Вашингтон приветствует призыв резолюции к немедленному прекращению огня.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинский конфликт будет невозможно остановить без диалога с Россией. Он признал важность переговоров с Москвой и отметил, что без этого никто не сможет прекратить боевые действия.

Зеленский также сообщил о готовности к встрече с Владимиром Путиным. Он обратился к российскому президенту с призывом провести очные переговоры.