Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 20:33

Политика

Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине

Фото: 123RF.com/hamara

Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине. В частности, представитель британского премьер-министра Кира Стармера назвал соответствующие сообщения ложью, передает телеканал Sky News.

Он напомнил о словах Стармера, согласно которым Лондон продолжит предпринимать усилия по достижению "справедливого и долгосрочного мира на Украине".

Вместе с тем представители посольства Франции в России в беседе с РБК назвали информацию о соответствующих планах "сплошным враньем".

"Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций", – указали в диппредставительстве.

О подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерного оружия ранее сообщила Служба внешней разведки РФ. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий. По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.

В СВР также указали, что, по мнению Лондона и Парижа, Киев сможет завершить боевые действия на более выгодных условиях, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. При этом подчеркивалось, что Германия отказалась участвовать в данной "авантюре".

В Кремле, комментируя эту информацию, сообщили, что учтут ее на переговорах по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, в Совете Федерации призвали провести парламентские расследования.

Песков назвал нарушением международного права планы передать Киеву ядерное оружие

Читайте также


политика

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика