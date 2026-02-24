Фото: 123RF.com/hamara

Британия и Франция отвергли планы по передаче ядерного оружия Украине. В частности, представитель британского премьер-министра Кира Стармера назвал соответствующие сообщения ложью, передает телеканал Sky News.

Он напомнил о словах Стармера, согласно которым Лондон продолжит предпринимать усилия по достижению "справедливого и долгосрочного мира на Украине".

Вместе с тем представители посольства Франции в России в беседе с РБК назвали информацию о соответствующих планах "сплошным враньем".

"Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций", – указали в диппредставительстве.

О подготовке Великобритании и Франции к передаче Украине ядерного оружия ранее сообщила Служба внешней разведки РФ. Речь идет о скрытой отправке соответствующих комплектующих, оборудования и технологий. По данным ведомства, эти страны приняли такое решение, так как понимают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение победы над Россией.

В СВР также указали, что, по мнению Лондона и Парижа, Киев сможет завершить боевые действия на более выгодных условиях, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. При этом подчеркивалось, что Германия отказалась участвовать в данной "авантюре".

В Кремле, комментируя эту информацию, сообщили, что учтут ее на переговорах по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь, в Совете Федерации призвали провести парламентские расследования.