24 февраля, 18:18

Политика

Павел Дуров высказался об уголовном деле против него

Фото: Getty Images via Corbis/AOP.Press/Manuel Blondeau

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что действия российских властей направлены на подавление права на неприкосновенность частной жизни и свободы слова. Таким образом он прокомментировал в своем личном канале проверку против него и замедление работы мессенджера в РФ.

"Россия возбудила против меня уголовное дело за "пособничество терроризму". Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram", – подчеркнул бизнесмен.

Дуров добавил, что происходящее он считает "печальным зрелищем государства, которое боится собственного народа".

С 10 февраля в России началось замедление работы Telegram. Роскомнадзор уточнил, что это связано с несоблюдением платформой законодательства, в частности, с игнорированием 150 тысяч запросов Минцифры об удалении противоправного контента.

Кроме того, ведомство обвинило Telegram в создании условий для незаконного распространения персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива", включая передачу информации в виде досье.

О проверке, начатой в отношении Дурова, стало известно 24 февраля. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подчеркивал, что Telegram может быть немедленно заблокирован в России, если будет доказано его содействие терроризму.

