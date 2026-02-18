Роскомнадзор начал замедлять Telegram после 150 тысяч проигнорированных запросов

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Администрация Telegram оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

По словам министра, речь идет о требованиях заблокировать каналы, материалы и посты, содержащие противоправный контент. Также он добавил, что ведомство не находится в контакте с мессенджером.

Глава ведомства пояснил, что Роскомнадзор (РКН) принял решение о замедлении сервисов мессенджера на основании требований федерального законодательства.

Работающие в России мессенджеры обязаны хранить записи голосовых звонков и сообщения пользователей на территории страны, а также обеспечивать доступ к этой информации правоохранительным органам по решению суда. Администрация, в свою очередь, должна блокировать противоправный контент в течение суток после получения требования от РКН, напомнил Шадаев.

Кроме того, по словам министра, к перепискам пользователей Telegram получили доступ иностранные спецслужбы. Это подтверждено российскими правоохранительными органами.

"Если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы", – поделился он.

Эти сведения, утверждает Шадаев, используются против Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что если раньше такие случаи носили эпизодический характер, то сейчас стали регулярными.

Замедление работы Telegram началось в России 10 февраля. Как сообщал Роскомнадзор, причиной стало игнорирование российского законодательства. Вместе с тем СМИ писали, что полная блокировка мессенджера может наступить 1 апреля.

Однако зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов отметил, что у Telegram есть 1,5 месяца, чтобы выполнить требования Роскомнадзора и продолжить работу в России. Он считает эти условия "вполне нормальными и реалистичными".