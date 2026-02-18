Обрушение кровли склада в Татарстане произошло из-за снега

Фото: МАХ/"Главное управление МЧС России по Татарстану"

Обрушение кровли складского помещения распределительного центра в Зеленодольске произошло из-за снега на площади более 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В результате ЧП пострадала работница склада, ее госпитализировали. В настоящее время специалисты разбирают завалы.

Как уточнила пресс-служба Минздрава республики, состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Ее доставили в Зеленодольскую центральную районную больницу.

На место происшествия направился городской прокурор Дмитрий Ерпелев. Ведомство также организовало проверку соблюдения требований градостроительного законодательства. Вместе с тем по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

О произошедшем стало известно 18 февраля. Кровля обрушилась в одном из корпусов центра "Магнит" на улице Машиностроителей. Туда были направлены 82 спасателя и 27 единиц техники.

