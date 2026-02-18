Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:35

Город

Масленичные ярмарки открылись в центре и других округах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве на фестивальных площадках "Масленицы" в рамках проекта "Зима в Москве" развернулись ярмарки. Жители и гости города могут приобрести на них фермерские продукты и изделия ручной работы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, Тверская площадь стала гастрономической галереей регионов России. Здесь в рыбной лавке можно найти слабосоленую семгу и форель, рыбу холодного и горячего копчения, икру. В свою очередь, сырная лавка предлагает попробовать разнообразные сыры, а в мясном ряду продают сыровяленые колбасы и аутентичные адыгейские суджуки.

В отдельном павильоне представлены соленья из дикоросов Республики Коми. Также гостям предлагают продукцию из Карачаево-Черкесии.

Между тем в Столешникове переулке можно приобрести пряники с масленичным декором, печенья, зефир, леденцы ручной работы и варенье из лесных ягод.

На Коптевском бульваре представлены изделия в технике амигуруми, а на Ореховом бульваре разместилась мастерская авторской игрушки Елены Саксиной и ее учеников. Основная часть работ здесь выполнена в технике сухого валяния.

Кроме того, в сквере у станции метро "Некрасовка" представлены подушки и различные сувениры ручной работы, а в сквере у Гольяновского пруда – игрушки, созданные в технике шитья.

На улице Хачатуряна также можно найти авторские товары. Особое внимание привлекают символы Масленицы. Товары, представленные мастерами, сочетают народные традиции и современное исполнение. На прилавках можно увидеть текстильные изделия ручной работы, глиняные свистульки, ароматные саше с натуральными наполнителями, авторское мыло и прочее. Среди работ из дерева – развивающие игровые наборы, игрушки-качалки, ключницы, вечные календари и шкатулки.

Ранее сообщалось, что к фестивалю "Масленица" присоединились более 520 кафе и ресторанов столицы. Они добавили в свое меню блины с разными начинками. Например, кафе "Чеховъ" в Камергерском переулке подает праздничное угощение с жульеном, сыром страчателла и красной икрой. Ресторан "Будвар" на Котельнической набережной добавил в меню купеческие блины с мясом камчатского краба.

"Деньги 24": Москва заняла первое место по количеству блинных заведений среди городов РФ

Сюжет: Зима в Москве
