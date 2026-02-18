Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:46

Общество
Синоптик Позднякова: затишье после снегопадов в Москве наступит к выходным

Синоптик рассказала, когда в Москве завершится период снегопадов

Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

Пик непогоды в Москве с прогнозируемыми снегопадом и метелью ожидается в четверг, 19 февраля, однако уже к выходным осадки будут менее интенсивными. Об этом Агентству "Москва" сообщила главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на пятницу, 20 февраля, снегопад еще сохранится. Минимальная температура в регионе составит минус 10–15 градусов, в Москве ожидается минус 11–13 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 5–7 градусов, по региону – минус 5–10 градусов.

По словам Поздняковой, в выходные также ожидается небольшой снег, а температура почти не изменится. В субботу, 21 февраля, ночью ожидается минус 10–15 градусов, днем – минус 5–10 градусов. В воскресенье, 22 февраля, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления: осадков практически не будет, ночью – минус 10–15 градусов, днем – минус 1–6  градусов.

Балканский циклон вызвал в столичном регионе снегопады и метели. В столице сохраняются сложные погодные условия, поэтому городские службы задействованы в усиленном режиме.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с 06:00 19 февраля до 06:00 20 февраля в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет усиливаться с каждым часом и дойдет до пика в середине дня.

В связи с приближающимся снегопадом в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля.

Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за снежного циклона

