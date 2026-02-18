Форма поиска по сайту

18 февраля, 14:06

Политика

Захарова сообщила о решении топливного вопроса для вывозных рейсов с туристами с Кубы

Фото: mid.ru

Россия урегулировала вопрос с топливом для вывозных рейсов с туристами с Кубы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она также поблагодарила кубинскую сторону за содействие, заявив, что несмотря на сложную энергетическую ситуацию на острове, власти помогли минимизировать последствия для российских туристов.

По словам Захаровой, теперь заправка самолетов, которые доставят отдыхающих обратно в Россию по завершении путешествия, обеспечена.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил в США режим ЧС якобы из-за угрозы со стороны Кубы и подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств за поставки нефти республике.

На этом фоне на Кубе возник энергокризис. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В Кремле, в свою очередь, действия США назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.

транспортполитикатуризмза рубежом

Главное

