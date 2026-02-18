GNN: мужчина в США спас 85-летнюю соседку из пожара с помощью кувалды

Фото: 123RF.com/andriiborodai

В США мужчина с помощью кувалды спас из горящего дома пожилую соседку в инвалидной коляске, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Good News Network (GNN).

По данным журналистов, пожар произошел в доме, где жили супруги – 90-летний мужчина и 85-летняя женщина, которая передвигается на коляске. Муж смог выбраться сам и попытался вернуться за супругой. Соседи удержали его – огонь распространялся слишком быстро, а спасатели уже были в пути.

Тогда один из соседей, имя которого не разглашается, взял кувалду, разбил дверь и проник внутрь здания. Он вынес женщину из огня на руках до приезда пожарных.

Все трое – супруги и их спаситель – были госпитализированы, но после осмотра отправлены домой.

В пожарной службе высоко оценили решительность мужчины. В ведомстве отметили, что в экстренных ситуациях каждая секунда на счету, и действия очевидцев до прибытия профессионалов могут сыграть ключевую роль. Спасатели поблагодарили его за самообладание и действия, которые, по их словам, помогли сохранить жизнь женщине.

