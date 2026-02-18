Более 5 млн квадратных метров нежилой недвижимости возвели в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в 2025 году построили и ввели в эксплуатацию 5,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что комплексное развитие территорий является ключевым принципом градостроительной политики столицы.

"Для этого за счет средств города и инвесторов в столице ежегодно возводят социальные, торговые, производственные и административные объекты. В 2025-м в столице построили 345 нежилых зданий общей площадью свыше 3,7 миллиона квадратных метров", – рассказал Ефимов.

По словам вице-мэра, более 750 тысяч "квадратов" составили объекты образовательной, медицинской и спортивной инфраструктуры. Еще 1,6 миллиона – нежилые помещения в домах.

Например, в ТиНАО построили детский сад на 350 мест в составе жилого комплекса. Площадь трехэтажного здания составляет более 5,6 тысячи квадратных метров.

В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что в прошедшем году за счет внебюджетных источников построили более 220 зданий нежилого назначения площадью свыше 2,4 миллиона квадратных метров.

"Появилось почти 268 тысяч квадратных метров новых промышленно-производственных комплексов. Кроме того, инвесторы активно вкладывались в развитие торговой и административно-деловой инфраструктуры, которая пополнилась современными объектами совокупной площадью более 1,4 миллиона квадратных метров", – добавил Овчинский.

Отмечается, что при строительстве коммерческой инфраструктуры инвесторы одновременно благоустраивают общественные пространства.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что строительство всех зданий и сооружений проходило под контролем инспекторов комитета.

Ранее сообщалось, что в 2025 году инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора. Застройщики возводят и передают различные объекты столичным властям. За прошедший год число таких документов выросло почти в 2 раза – в 2024 году оказалось заключено 18 договоров на строительство и передачу столице 22 социальных объектов.