Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 15:40

Город

Более 5 млн квадратных метров нежилой недвижимости возвели в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в 2025 году построили и ввели в эксплуатацию 5,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что комплексное развитие территорий является ключевым принципом градостроительной политики столицы.

"Для этого за счет средств города и инвесторов в столице ежегодно возводят социальные, торговые, производственные и административные объекты. В 2025-м в столице построили 345 нежилых зданий общей площадью свыше 3,7 миллиона квадратных метров", – рассказал Ефимов.

По словам вице-мэра, более 750 тысяч "квадратов" составили объекты образовательной, медицинской и спортивной инфраструктуры. Еще 1,6 миллиона – нежилые помещения в домах.

Например, в ТиНАО построили детский сад на 350 мест в составе жилого комплекса. Площадь трехэтажного здания составляет более 5,6 тысячи квадратных метров.

В свою очередь, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что в прошедшем году за счет внебюджетных источников построили более 220 зданий нежилого назначения площадью свыше 2,4 миллиона квадратных метров.

"Появилось почти 268 тысяч квадратных метров новых промышленно-производственных комплексов. Кроме того, инвесторы активно вкладывались в развитие торговой и административно-деловой инфраструктуры, которая пополнилась современными объектами совокупной площадью более 1,4 миллиона квадратных метров", – добавил Овчинский.

Отмечается, что при строительстве коммерческой инфраструктуры инвесторы одновременно благоустраивают общественные пространства.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что строительство всех зданий и сооружений проходило под контролем инспекторов комитета.

Ранее сообщалось, что в 2025 году инвесторы заключили с городом 74 инфраструктурных договора. Застройщики возводят и передают различные объекты столичным властям. За прошедший год число таких документов выросло почти в 2 раза – в 2024 году оказалось заключено 18 договоров на строительство и передачу столице 22 социальных объектов.

Читайте также


городстроительство

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика