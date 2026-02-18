Axios: Рубио проводит тайные переговоры с внуком экс-президента Кубы

Фото: ТАСС/EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Контакты ведутся в обход официальных каналов кубинского правительства и могут показывать, что администрация американского лидера Дональда Трампа считает Кастро тем, кто на самом деле принимает решения. Кроме того, по данным журналистов, Рубио не проводил переговоры с чиновниками Кубы или с президентом Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом.

Ранее Трамп объявил в стране режим ЧС из-за якобы угрозы со стороны Кубы. Помимо этого, он подписал указ, разрешающий вводить пошлины против государств, которые поставляют Гаване нефть.

В свою очередь, власти Кубы призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США. В частности, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США.

На фоне этого в республике возник энергокризис. Власти уведомили авиакомпании об отсутствии топлива для самолетов в 9 аэропортах страны до 11 марта.

В Кремле действия американской администрации назвали неправильными и отметили, что одна страна не должна "душить" другую и ее граждан.

