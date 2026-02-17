Эксперт Ломанов: тестирование по слюне может выявить наркотическое опьянение у водителей

В МВД предложили ввести экспресс-тесты с использованием слюны для проверки водителей на трезвость. Насколько эффективным может стать нововведение, разбиралась Москва 24.

Расширение проверок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МВД планируют внедрить экспресс-тесты с использованием слюне для выявления следов наркотиков. Нововведение указано в проекте постановления правительства, направленном на создание правовой базы для применения подобных приборов.





из сообщения пресс-службы МВД РФ Использование приборов позволит минимизировать сомнения в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей, что будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения и снижению числа конфликтных ситуаций, а также обоснованности проведения процедуры освидетельствования.

Согласно документу, процедуру будут проводить под видеозапись с нагрудных регистраторов инспекторов и только в рамках сплошных проверок. Причем отказ от этого не повлечет административной ответственности, подчеркнули в МВД.

На данный момент проект о введении экспресс-тестов находится на процедуре общественного обсуждения. В ведомстве также отметили, что практика использования похожих приборов распространяется и в других странах.

Между тем это не единственное нововведение в плане борьбы с нетрезвыми водителями. С 1 мая 2026 года в России вступят в силу новые ГОСТы, устанавливающие единые технические требования к алкозамкам – системам контроля состояния водителя. Устройства должны будут выявлять пары этанола в воздухе, блокировать запуск двигателя при превышении допустимой концентрации и передавать информацию о блокировках. Новые правила распространяются на транспортные средства для коммерческих перевозок пассажиров и опасных грузов.



В настоящее время, согласно приказу Минздрава России "Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения" (№ 262н), основанием для проверки человека за рулем служат внешние признаки: запах алкоголя, нарушение речи, неустойчивость и изменение цвета лица. Даже при одном из этих пунктов водитель отстраняется от управления автомобилем, после чего проходит продувку через алкометр и при необходимости направляется на полноценное медосвидетельствование.



Недостоверные результаты?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Перед введением в работу экспресс-тесты должны пройти сертификацию. Только после этого можно вырабатывать регламент их использования и вписывать это в правила дорожного движения, отметил в разговоре с Москвой 24 автоэксперт Андрей Ломанов.

"У ГАИ было много приборов, например алколазер, который пытались применять для выявления паров спиртного в автомобиле. От него отказались практически сразу, так как их можно было выявить, например, в такси после поездок пассажиров", – отметил эксперт.

Ломанов объяснил, что введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками, так как с парами спиртного успешно справляется алкометр. В последнем случае, если результат больше допустимых 0,16 мг/л, нужно ехать на освидетельствование. Если меньше – по закону водитель не находится в алкогольном опьянении, объяснил специалист.





Андрей Ломанов автоэксперт Выявлять наркотики очень тяжело – как такового инструментального метода не существует. Многие вещества визуально практически никак не проявляются. Поэтому, если предлагаемый девайс окажется эффективным, его тут же возьмут на вооружение.

Также он обратил внимание, что во время вождения запрещен прием ряда медикаментозных препаратов. В связи с этим можно предположить, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства.

Что касается подделывания результатов экспресс-тестов, прецедентов пока не было, указал эксперт. Ломанов пояснил, что с алкотестерами все просто: должны быть документы, подтверждающие работоспособность прибора. У него довольно точная настройка, есть погрешности, но они незначительны. При этом как будет работать система по слюне, сказать пока сложно, так как нужна техническая документация, заключил специалист.