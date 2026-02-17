Эксперт Ломанов: тестирование по слюне может выявить наркотическое опьянение у водителей

В МВД предложили ввести экспресс-тесты с использованием слюны для проверки водителей на трезвость. Насколько эффективным может стать нововведение, разбиралась Москва 24.
Расширение проверок
В МВД планируют внедрить экспресс-тесты с использованием слюне для выявления следов наркотиков. Нововведение указано в проекте постановления правительства, направленном на создание правовой базы для применения подобных приборов.
Согласно документу, процедуру будут проводить под видеозапись с нагрудных регистраторов инспекторов и только в рамках сплошных проверок. Причем отказ от этого не повлечет административной ответственности, подчеркнули в МВД.
На данный момент проект о введении экспресс-тестов находится на процедуре общественного обсуждения. В ведомстве также отметили, что практика использования похожих приборов распространяется и в других странах.
Между тем это не единственное нововведение в плане борьбы с нетрезвыми водителями. С 1 мая 2026 года в России вступят в силу новые ГОСТы, устанавливающие единые технические требования к алкозамкам – системам контроля состояния водителя. Устройства должны будут выявлять пары этанола в воздухе, блокировать запуск двигателя при превышении допустимой концентрации и передавать информацию о блокировках. Новые правила распространяются на транспортные средства для коммерческих перевозок пассажиров и опасных грузов.
Недостоверные результаты?
Перед введением в работу экспресс-тесты должны пройти сертификацию. Только после этого можно вырабатывать регламент их использования и вписывать это в правила дорожного движения, отметил в разговоре с Москвой 24 автоэксперт Андрей Ломанов.
"У ГАИ было много приборов, например алколазер, который пытались применять для выявления паров спиртного в автомобиле. От него отказались практически сразу, так как их можно было выявить, например, в такси после поездок пассажиров", – отметил эксперт.
Ломанов объяснил, что введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками, так как с парами спиртного успешно справляется алкометр. В последнем случае, если результат больше допустимых 0,16 мг/л, нужно ехать на освидетельствование. Если меньше – по закону водитель не находится в алкогольном опьянении, объяснил специалист.
Также он обратил внимание, что во время вождения запрещен прием ряда медикаментозных препаратов. В связи с этим можно предположить, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства.
Что касается подделывания результатов экспресс-тестов, прецедентов пока не было, указал эксперт. Ломанов пояснил, что с алкотестерами все просто: должны быть документы, подтверждающие работоспособность прибора. У него довольно точная настройка, есть погрешности, но они незначительны. При этом как будет работать система по слюне, сказать пока сложно, так как нужна техническая документация, заключил специалист.