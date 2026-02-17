Форма поиска по сайту

17 февраля, 18:06

Шоу-бизнес

Генпрокуратура направила в суд дело актера Смольянинова о фейках про ВС РФ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный районный суд Москвы уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) для заочного рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Актер заочно обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору и по мотивам национальной ненависти и вражды"). Кроме того, ему вменяется часть 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

По версии следствия, в период с декабря 2022 по январь 2023 года сотрудники интернет-издания "Новая газета Европа" (организация признана нежелательной на территории России), находясь за пределами страны, записали интервью с обвиняемым.

В нем, как считают правоохранительные органы, содержалась заведомо ложная информация об обстреле жилого дома в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, повлекшем гибель мирных жителей. В январе 2023 года запись была опубликована в открытом доступе на одном из видеохостингов.

Смольянинов известен по ролям в фильмах "Девятая рота", "Белая гвардия", "Восьмерка", "Духless". С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. В январе 2023 года он был признан иноагентом. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.

Уголовное дело в отношении актера возбудили 16 января 2023 года. 29 октября 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Смольянинова. В октябре того же года он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. На принадлежащее ему имущество наложен арест.

судышоу-бизнес

