Приставы арестовали имущество актера Смольянинова из-за долгов в РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Имущество актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом и включен в список террористов и экстремистов) арестовано из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский главк ФССП РФ.

По информации агентства, под арест попал, в частности, автомобиль Смольянинова. Всего приставы взыскивают с актера более 159,7 тысячи рублей.

Смольянинов находится под заочным арестом с 29 октября 2024 года. Актер обвиняется по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

С началом СВО актер покинул Россию и раскритиковал ее политику. Смольянинов является иноагентом с января 2023 года. Позже его внесли в перечень экстремистов и террористов.