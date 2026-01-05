Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы

Фото: ТАСС/POOL/Кирилл Зыков

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Ее принял председатель парламента Хорхе Родригес, следует из трансляции телеканала Telesur.

"Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу", – отметила Родригес.

В своей присяге Родригес назвала Мадуро и его супругу Силию Флорес "героями, находящимися в заложниках в США".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Родригес серьезными последствиями, если она не будет принимать "правильные решения". Он добавил, что не потерпит "вызывающего неприятия" с ее стороны в отношении вооруженной операции США в Венесуэле.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев.

5 января в Нью-Йорке прошло заседание по делу Мадуро и его супруги. В его рамках президент Венесуэлы заявил о своей невиновности, указав, что продолжает являться главой страны. При этом следующее заседание состоится 17 марта.

