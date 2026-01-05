Трамп призвал вице-президента Венесуэлы Родригес принять "правильные решения"

Фото: whitehouse.gov

Лидер США Дональд Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес серьезными последствиями, если она не будет принимать "правильные решения". Об этом глава Белого дома сообщил в интервью The Atlantic.

"Если она (Родригес. – Прим. ред.) не будет принимать правильные решения, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже более высокую, чем (президенту Венесуэлы Николасу. – Прим. ред.) Мадуро", – отметил Трамп.

Он добавил, что не потерпит "вызывающего неприятия" со стороны Родригес в отношении вооруженной операции США в Венесуэле.

Верховный суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента на фоне захвата Мадуро военными силами США. Американские войска нанесли удары по Венесуэле 3 января.

Помимо Мадуро, солдаты США также захватили и вывезли из страны его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позднее стало известно о том, что Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Он предстанет перед судом Нью-Йорка в понедельник, 5 января.