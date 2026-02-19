Водитель расплакался перед экипажем ДПС в Хакасии из-за разбитой иномарки

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Хакасия"

В Хакасии пьяный водитель, не имевший прав, расплакался перед экипажем ДПС из-за разбитой новой иномарки. Об этом сообщает республиканский главк МВД.

В дежурную часть ведомства по Черногорску поступило сообщение от очевидцев о пьяном водителе, который ехал на автомобиле Mazda Atenza по Майскому поселку. Экипаж ДПС заметил машину на проспекте Космонавтов, но водитель не выполнил требование об остановке и резко увеличил скорость.

На перекрестке он проехал на красный свет и попытался уйти от преследования, перескочив через бордюр, однако из-за грубого маневра иномарка потеряла передний бампер и заглохла.

Водителем оказался местный житель, ему 28 лет. У него никогда не было водительских прав, а внешний вид и поведение свидетельствовали о нетрезвом состоянии. Оно было установлено, в выдыхаемом воздухе зафиксировали результат 1,66 миллиграмма на литр паров алкоголя.

В ответ на это мужчина развел руками и заявил, что пил квас, после чего разрыдался из-за того, что автомобиль он купил менее суток назад.

Суд назначил водителю 10 суток административного ареста за пьяную езду без прав, а также штраф 1,5 тысячи рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора и 10 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию сотрудников полиции.

