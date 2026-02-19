Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 20:49

Происшествия

Водитель расплакался перед экипажем ДПС в Хакасии из-за разбитой иномарки

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Хакасия"

В Хакасии пьяный водитель, не имевший прав, расплакался перед экипажем ДПС из-за разбитой новой иномарки. Об этом сообщает республиканский главк МВД.

В дежурную часть ведомства по Черногорску поступило сообщение от очевидцев о пьяном водителе, который ехал на автомобиле Mazda Atenza по Майскому поселку. Экипаж ДПС заметил машину на проспекте Космонавтов, но водитель не выполнил требование об остановке и резко увеличил скорость.

На перекрестке он проехал на красный свет и попытался уйти от преследования, перескочив через бордюр, однако из-за грубого маневра иномарка потеряла передний бампер и заглохла.

Водителем оказался местный житель, ему 28 лет. У него никогда не было водительских прав, а внешний вид и поведение свидетельствовали о нетрезвом состоянии. Оно было установлено, в выдыхаемом воздухе зафиксировали результат 1,66 миллиграмма на литр паров алкоголя.

В ответ на это мужчина развел руками и заявил, что пил квас, после чего разрыдался из-за того, что автомобиль он купил менее суток назад.

Суд назначил водителю 10 суток административного ареста за пьяную езду без прав, а также штраф 1,5 тысячи рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора и 10 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию сотрудников полиции.

Ранее в Башкирии женщина прокляла инспектора ГИБДД. Сотрудники ГАИ остановили авто Lada Granta в рамках рейда "Трезвый водитель". В ходе проверки документов инспектор выявил у 43-летней женщины, которая находилась за рулем, признаки алкогольного опьянения.

Она призналась, что пила самогон, однако отказалась пройти медосвидетельствование и начала адресовать инспектору и его семье проклятия.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика