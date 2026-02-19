Голубей будут кормить противозачаточной кукурузой в польском городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти польского города Краков будут бороться с чрезмерной численностью голубей с помощью противозачаточной кукурузы. Об этом сказано на сайте мэрии.

Пилотная программа гуманного контроля популяции птиц стартует в ближайшее время. В отдельных районах появятся специальные кормушки, где голубям будут насыпать кукурузные зерна, обработанные препаратом с противозачаточным действием.

Однако уполномоченная по защите прав животных Кракова Сабина Янечко предупредила, что эффект не будет быстрым. На первом этапе будут выбраны места с наибольшим количеством птиц, чтобы установить там кормушки с ежедневным дозированием контрацептивного препарата.

При этом власти отмечают, что данный способ безопасен как для животных, так и для людей. Главная цель – оздоровить популяцию и решить проблемы, которые связаны с распространением болезней и нехваткой корма.

Идею поддержал представитель фонда защиты животных Dzikusy Salamandry Пшемыслав Баран. По его словам, в организацию ежедневно поступают до 30 больных или истощенных голубей. Помимо этого, избыток птиц ведет к дефициту корма, который вызывает истощение и снижает иммунитет, что делает голубей еще более легкой мишенью для добычи.

