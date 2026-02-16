Форма поиска по сайту

16 февраля, 18:57

Краснокнижная цапля замечена на зимовке в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Серую цаплю, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили на зимовке в столице. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Серая цапля занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости, что означает отсутствие подтвержденных данных о ее гнездовании на территории города в последние 20–30 лет", – говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Птица обладает характерным серым оперением, однако изредка встречаются и светлые особи. Цапли обитают в тихих заболоченных участках с густыми зарослями. Такие места помогают им почувствовать себя в надежном укрытии, а также дают птицам обильную кормовую базу. Серые цапли питаются в основном рыбой и земноводными.

"Интересно, что несмотря на привычку мигрировать в Африку, отдельные особи остаются зимовать в Москве, что свидетельствует о благоприятных условиях на природных территориях города", – подчеркнул департамент.

За последние 4 года специалисты выявляли этих птиц в столичных заказниках и парках.

Ранее сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова рассказала, что некоторые птицы, которые обычно улетают в теплые края на зимовку, часто остаются в городе благодаря наличию достаточной кормовой базы. Поэтому, например, дрозды-рябинники, грачи и скворцы иногда встречаются в Москве зимой.

Жители подмосковного Красногорска спасают уток, не улетевших в теплые края

