Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 17:57

Общество

Вакцина от аллергии может стать доступна для россиян в 2026 году

Фото: depositphotos/jroballo

Вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать доступной для граждан уже в 2026 году, сообщила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, агентство прилагает все усилия, чтобы ускорить этот процесс. Осенью планируется получить временное регистрационное удостоверение, что позволит ввести препарат в гражданский оборот. Таким образом, пациенты смогут подготовиться к сезону цветения 2027 года.

ФМБА России подало заявку на регистрацию аллерговакцины "Аллергарда", предназначенной для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, в конце декабря 2025 года.

К тому моменту, по словам Скворцовой, были завершены первая и вторая фазы клинических исследований вакцины. Они доказали высокий уровень безопасности, хорошую переносимость, а также выдающуюся эффективность препарата.

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Читайте также


медицинаобщество

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика