Вакцина от аллергии может стать доступна для россиян в 2026 году

Вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии может стать доступной для граждан уже в 2026 году, сообщила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, агентство прилагает все усилия, чтобы ускорить этот процесс. Осенью планируется получить временное регистрационное удостоверение, что позволит ввести препарат в гражданский оборот. Таким образом, пациенты смогут подготовиться к сезону цветения 2027 года.

ФМБА России подало заявку на регистрацию аллерговакцины "Аллергарда", предназначенной для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии, в конце декабря 2025 года.

К тому моменту, по словам Скворцовой, были завершены первая и вторая фазы клинических исследований вакцины. Они доказали высокий уровень безопасности, хорошую переносимость, а также выдающуюся эффективность препарата.