Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 13:37

Наука

ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку на регистрацию аллерговакцины "Аллергарда", предназначенной для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.

По ее словам, первая и вторая фазы клинических исследований вакцины уже успешно завершены. В настоящее время активно проводится третья, финальная фаза испытаний. Результаты первых двух этапов доказали не только высокий уровень безопасности и хорошую переносимость препарата, но и его выдающуюся эффективность.

"При том, что сезон пыления в этом году был аномально высоким, в 5 раз была превышена плотность пылевых частиц, 25% (испытуемых. – Прим. ред.) вообще не наблюдали реакции на эти частицы из тех, кто обычно тяжело страдает аллергией. У остальных – в 6 раз была снижена аллергическая реакция", – сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пациенты смогут получить вакцину против меланомы в начале 2026 года. Он отметил, что вакцину НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

"Новости дня": герань на подоконнике может спровоцировать астму и аллергию

Читайте также


медицинанаука

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика