ФМБА подало заявку на регистрацию вакцины против аллергии на пыльцу березы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подало заявку на регистрацию аллерговакцины "Аллергарда", предназначенной для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.

По ее словам, первая и вторая фазы клинических исследований вакцины уже успешно завершены. В настоящее время активно проводится третья, финальная фаза испытаний. Результаты первых двух этапов доказали не только высокий уровень безопасности и хорошую переносимость препарата, но и его выдающуюся эффективность.

"При том, что сезон пыления в этом году был аномально высоким, в 5 раз была превышена плотность пылевых частиц, 25% (испытуемых. – Прим. ред.) вообще не наблюдали реакции на эти частицы из тех, кто обычно тяжело страдает аллергией. У остальных – в 6 раз была снижена аллергическая реакция", – сказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пациенты смогут получить вакцину против меланомы в начале 2026 года. Он отметил, что вакцину НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

