09 декабря, 10:49

Мурашко: вакцина от меланомы станет доступна первым пациентам в 2026 году

Глава Минздрава РФ рассказал, когда пациенты получат вакцину против меланомы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пациенты смогут получить вакцину против меланомы в начале 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Вакцина была разработана совместно НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Ее производитель – НМИЦ радиологии. Минздрав выдал разрешение на использование препарата в клинической практике в конце ноября.

Тогда же ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) приступили к финальной стадии доклинических исследований мРНК-вакцины.

Мурашко уточнял, что эффективность и безопасность этого препарата еще предстоит оценить.

"Новости дня": Минздрав разрешил использование двух инновационных вакцин против рака

