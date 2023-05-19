08:00Общество
Дерматолог объяснила, почему родинка может переродиться в меланому
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Воздействие солнца на родинку и ее травмирование может спровоцировать перерождение в меланому и другие виды рака кожи. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.
Она напомнила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, ультрафиолетовое излучение – один из самых опасных факторов, стимулирующих развитие онкологии.
"Поэтому под солнцем важно каждые два-три часа наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем. Кроме этого, необходимо полностью отказаться от солярия. А тем, кто уже перенес онкологию, – исключить загар вообще", – отметила врач.
Также опасно удалять невусы с помощью народных методов – например чистотелом. "Агрессивные химические вещества сожгут не только новообразование, но и захватят соседнюю здоровую ткань", – предупредила онколог.
Она уточнила, что больше всего травмам подвержены родинки в местах трения об одежду, в складках кожи и на волосистой части головы. Их лучше удалять, но только при помощи специалиста, заключила Антонова.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что меланома может развиваться под ногтями и в зоне их роста. Сигнализировать о заболевании может появление черных полос или пятен под ногтевой пластиной, которые возникли не от удара, а сами по себе.
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