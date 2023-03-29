Дерматолог рассказала, на какие заболевания указывает зуд родинки

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Зуд в области родинки может быть симптомом ее перерождения в злокачественную опухоль. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.

Она отметила, что родинка может чесаться из-за механического раздражения кожи после соприкосновения с одеждой, украшениями или обувью. Также среди вероятных причин – ее шелушение, например, зимой или после похода в бассейн. Кроме того, такая реакция может быть следствием аллергии на укус насекомого или какой-то продукт, пояснила дерматолог.

По ее словам, зуд родинки в ряде случаев происходит из-за таких кожных болезней, как дерматит, псориаз и герпес. Либо он возникает на фоне обострившейся хронической патологии, например застоя желчи или сахарного диабета. Также иногда встречается и психологический зуд, добавила врач.

Однако подобные симптомы иногда указывают и на более опасные последствия, предупредила специалист.





Ольга Антонова дерматолог-онколог Зуд, жжение, покалывание в области родинки могут быть симптомами ее перерождения в злокачественную опухоль. Поэтому лучшим решением станет не самолечение, а поход к дерматологу.

Любые изменения, которые происходят с родинками, должны стать поводом для обследования у врача. Кроме зуда, это может быть изменение цвета, формы, быстрый рост, образование трещин и язвочек на их поверхности, кровоточивость, перечислила Антонова.

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