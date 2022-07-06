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Эксперт рассказала, какие папилломы могут привести к раку

Предвестники онкологии? Могут ли папилломы быть смертельно опасны
общество

Папилломы считаются доброкачественными образованиями. Удаляют их чаще всего из-за эстетических соображений, иногда прямо в домашних условиях. Но действительно ли они всегда такие безобидные и насколько безопасно их убирать самостоятельно. Рассказываем, что делать с папилломами на теле.

Предупреждающий сигнал

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Характерные кожные наросты возникают, когда в организме есть вирус папилломы человека (ВПЧ). У него более 150 штаммов и среди них существуют такие, которые вызывают онкологию, рассказала Москве 24 дерматолог-онколог Ольга Антонова.

К ВПЧ высокого риска развития рака относят около 14 штаммов (самые опасные типы – 16-й и 18-й). Чаще всего они приводят к онкологии в области шейки матки у женщин. Но иногда вызывают и другие виды: рак половых органов, ротовой полости и глотки.

Папилломы – это сигнал, что вирус есть, а значит, стоит сдать ПЦР-анализ на ВПЧ онкогенного типа. Особенно это важно сделать женщинам.
Ольга Антонова
дерматолог-онколог

Хотя провериться стоит в любом случае, потому что человек может быть заражен ВПЧ, а на коже это никак не будет проявляться. Некрасивые образования вирус обычно "выдает" на фоне ослабленного иммунитета.

Если анализ покажет наличие ВПЧ из группы высокого онкогенного риска, это не будет означать, что у вас обязательно рак. Но такой результат станет поводом для регулярных обследований, которые в случае чего не дадут пропустить начало болезни на ранней стадии.

Опасные образования

Фото: depositphotos/Flydragonfly

Сами папилломы могут быть опасны, только если их травмировать. Ведь любое образование на коже при повреждении способно перерасти в рак, предупредила дерматолог. Поэтому такие наросты надо обязательно удалять с гистологическим исследованием, чтобы подтвердить отсутствие в них раковых клеток.

"В целом папилломы стоит удалять из эстетических соображений. Так как со временем образований может становиться все больше и больше и это, конечно, некрасиво. Иногда мне приходится удалять до 300 штук только в одной зоне – вокруг шеи и до ключиц", – отметила врач.

У детей папилломы тоже бывают, но чаще вирус вызывает подошвенные и ладонные бородавки. Папилломавирусом дети могут заразиться от матери во время родов или при бытовых контактах.
Ольга Антонова
дерматолог-онколог

Вирус легче всего проникает в организм через слизистые. Но инфицироваться можно и через кожу, когда на ней есть ссадины и царапины. Малыши очень часто заражаются в бассейне, на детских площадках, контактируя со сверстниками, или дома, если у родителей есть вирус.

У детей папилломы и бородавки надо убирать обязательно, потому что иммунитет у них еще не устоявшийся и образований может стать больше. Еще это надо делать потому, что ребенку они часто мешают и даже болят.

Как удалять

Фото: depositphotos/DenisSmile

Специалисты не советует удалять папилломы в домашних условиях, например, чистотелом. Средство содержит кислоту, которой можно сжечь кожу и оставить глубокую рану.

К тому же таким способом выжигают только "верхушку айсберга", а у бородавки есть еще и корень. Если его не убрать, рецидив обеспечен.

Рецидивирующая бородавка, как правило, в два-три раза больше по размеру, чем предыдущая. Еще от нее могут пойти новые элементы, которые потом сольются в большой общий очаг.
Ольга Антонова
дерматолог-онколог

Бородавки и папилломы на теле удаляют лазером или радиоволновым методом. Это решает врач, учитывая размер, вид и локализацию образования.

Но бывают еще кондиломы на половых органах. Этой проблемой занимаются уже гинекологи и андрологи.

"Я всегда советую пациенту обратиться также к этим врачам, если вижу, что папиллом на теле очень много. Они должны убедиться, что образований нет еще и на слизистых", – отметила врач.

Если такие кондиломы есть на слизистых в интимных зонах, врачи обязательно берут с них образцы клеток, чтобы провести диагностику на наличие онкологических заболеваний.

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Трошина Любовь

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