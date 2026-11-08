Четыре человека погибли при сходе вагонов поезда с рельсов в Египте

Фото: AP Photo

Четыре человека погибли, еще 88 пострадали в результате железнодорожной аварии в египетской провинции Гиза. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным управления национальных железных дорог Египта, причиной происшествия стало столкновение двух составов. Поезд "Тахья Миср", следовавший по маршруту Гиза – Файюм, столкнулся с хвостовой частью состава № 2010, который направлялся из Каира в Асуан.

Авария произошла 8 ноября на участке между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка. В результате несколько вагонов сошли с рельсов.

Изначально минздрав сообщал о 64 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 88. Для проведения спасательных работ и транспортировки раненых задействовали 52 машины скорой помощи.

Министр здравоохранения и народонаселения Халед Гаффар распорядился перевести медицинские учреждения в провинциях Гиза и Бени-Суэйф в режим повышенной готовности.

В больнице также скончался машинист одного из поездов, сообщил РИА Новости медицинский источник. По его словам, среди поступивших в больницы иностранных граждан не было.

Ранее схожий инцидент произошел в Испании, где 28 октября в провинции Толедо между городами Лос-Йебенес и Урда столкнулись два пассажирских поезда.

два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. Жертвами стали 69 человек, пострадали около 179, из них примерно 50 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Предполагаемая причина – ошибка оператора на фоне сбоя системы безопасности.