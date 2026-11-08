Пожар произошел в ангаре в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, горит ангар размером 15 на 20 метров. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Спустя время возгорание удалось локализовать, а позднее – ликвидировать.

Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации привлечены восемь единиц техники и 45 человек от МЧС.

Ранее склад полимерных материалов и масел загорелся в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составляла 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Спустя время огнеборцы локализовали пожар, а позднее – ликвидировали пламя. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. Сообщений о возможных пострадавших или причинах пожара не поступало.

Специалисты Роспотребнадзора также не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара.

