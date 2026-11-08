"Уральские авиалинии" подтвердили инцидент с рейсом Калининград – Екатеринбург

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Вынужденная посадка самолета "Уральских авиалиний", летевшего из Калининграда в Екатеринбург, прошла в санкт-петербургском аэропорту "Пулково" 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Причиной стали технические проблемы с двигателем.

"Посадка прошла штатно", – говорится в сообщении авиакомпании.

На борту рейса U6-404 находилось 152 пассажира. После проведения технических работ воздушное судно направилось в Екатеринбург.

Ранее самолет авиакомпании "Победа" выполнял технический перегон из Минска в Москву. Во время полета возникла неисправность одного из двигателей, из-за чего судно приземлилось в аэропорту Внуково. При этом компания опровергла информацию СМИ о том, что на борту были пассажиры.

