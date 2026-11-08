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08 ноября, 10:01

Общество

В ГД считают необходимым принять единый документ по борьбе с буллингом в школах

Фото: Москва 24/Анна Селина

Единого документа, который регулировал бы профилактику травли в российских школах, до сих пор не существует. Об этом вице-спикер Госдумы Мария Воропаева (ЛДПР) рассказала в интервью ТАСС.

По мнению парламентария, такой документ должен установить порядок предупреждения и выявления случаев травли, а также разграничить полномочия ведомств.

"Такой документ должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления", – сказала Воропаева.

Она напомнила, что депутаты разных фракций уже вносили в Госдуму инициативы об ответственности за буллинг. Однако одних штрафов недостаточно, подчеркнула вице-спикер. По ее словам, нужно выстроить систему профилактики. Для этого предстоит согласовать работу ведомств и определить, кто будет выявлять случаи травли, собирать доказательства и составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сложность в том, как утверждает Воропаева, что травля чаще всего остается вне поля зрения учителей и родителей, а сами дети о ней обычно молчат. Сталкиваются с ней не только школы, но и колледжи с техникумами.

Еще одна проблема, по словам парламентария, – нехватка психологов в образовательных учреждениях. Там, где обучаются до 1,5 тысячи человек, нередко работает всего один специалист.

"Что такой психолог может сделать? Он сегодня не может ни профилактику осуществлять в должном виде, ни реагировать на случившиеся события", – отметила парламентарий.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить в России понятие травли, которое будет учитывать всех возможных участников данного процесса. После изучения ситуации с соблюдением прав детей в стране она дала рекомендации федеральным и региональным властям, а также детским омбудсменам в субъектах РФ.

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