Облачная погода без осадков ожидается в Москве 8 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в воскресенье, 8 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов выше нуля, в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 1 градуса, по области – до минус 1 градуса.

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 6 градусов и небольшие осадки в виде дождя со снегом. Температурный фон в регионе вернется в третью декаду октября.