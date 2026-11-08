Глава UFC Уайт прилетит в Вашингтон для встречи с Трампом

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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что встретится 9 ноября с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Великобритании.

"Я прямо сейчас вылетаю в Вашингтон. У нас запланирована встреча на понедельник", – цитирует Уайта ТАСС.

Журналисты также поинтересовались у Уайта, сможет ли он совмещать нынешнюю работу с возможной должностью пресс-секретаря Белого дома.

"Да, у меня уже много рабочих обязанностей", – ответил глава UFC.

Ранее Трамп предложил Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. По словам американского лидера, администрации США нужны такие люди, чтобы "защитить страну от сумасшедших левых".

Трамп также попросил Уайта взять себе помощников в лице бойцов Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниэла Кормье, Аманды Нуньес и Кайлы Харрис.