Теннисистка Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA из-за проблем со здоровьем

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Первая ракетка мира Елена Рыбакина не выступит на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Спортсменка из Казахстана приняла решение отказаться от участия в соревнованиях из-за физического состояния. Ее место в турнирной сетке займет украинка Марта Костюк.

"Мне очень грустно сообщать всем моим болельщикам и поклонникам, что, к сожалению, я вынуждена отказаться от участия в Итоговом турнире WTA в этом году. У меня был невероятный сезон, но мое тело просто физически не готово к соревнованиям", – заявила Рыбакина.

Теннисистка добавила, что планирует отдохнуть и восстановиться, чтобы подготовиться к следующему сезону. Она также пожелала удачи участницам турнира и выразила надежду вернуться в Индиан-Уэллс в марте.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева сохранила третью строчку в обновленном рейтинге WTA. В активе 19-летней россиянки 6 306 очков. На протяжении последних двух недель она не принимала участия в турнирах.

Лидером рейтинга по-прежнему является Рыбакина. Второе место занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко.