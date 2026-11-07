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07 ноября, 19:52

Культура

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом говорится в телеграмме мэра Москвы.

"Ушла из жизни выдающаяся актриса с неподражаемым обаянием, оставившая большой след в отечественном искусстве", – говорится в сообщении.

Собянин отметил, что артистка, обладая невероятным мастерством и талантом, смогла создать проникновенные женские образы, которые полюбили миллионы зрителей за искренность, душевную красоту и богатый внутренний мир. Мэр подчеркнул, что фильмы с ее участием стали немеркнущей классикой российского кино.

Светлая память о Федосеевой-Шукшиной навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников, заключил он. Дебют Федосеевой-Шукшиной в кино состоялся в 1955 году. Она получила небольшую роль в картине "Два капитана" режиссера Владимира Венгерова. В фильмографии актрисы более 90 работ. Среди них ленфильмовские "Максим Перепелица", "Даурия", "Ключ без права передачи", "Жена ушла" и "Беда".

Актриса скончалась 7 ноября на 89-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной выразили на киностудии "Ленфильм", где прошли первые съемки актрисы.

Прощание с народной артисткой РСФСР запланировано на 11 ноября. Похороны актрисы состоятся в тот же день.

Отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в 11:00 в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Церемония пройдет по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2. Похоронят актрису рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

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