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08 ноября, 14:28

Спорт

Российские батутисты выиграли медальный зачет чемпионата мира в Нанкине

Фото: vk.ru/Прыжки на батуте России

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по батутной гимнастике, который завершился 8 ноября в китайском Нанкине.

В активе российской команды – шесть золотых медалей, четыре серебряные и две бронзовые. Второй в зачете стала сборная Белоруссии: три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Замкнули тройку хозяева соревнований – у китайских спортсменов две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Еще одно золото россияне взяли в общекомандном финале, набрав 64 очка. Второе место там досталось команде Китая с 59 очками, третье – португальцам с 56 очками.

Россию на турнире представляли Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Анжела Бладцева, Мария Михайлова, Александр Бутько, Кирилл Козлов, Арина Каляндра, Матвей Белов и Галина Бегим.

Под флагом страны российские батутисты выходят впервые с 2019 года. В 2021 году они соревновались под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов были вынуждены пропустить, а на чемпионате мира 2025 года в Испании выступали в нейтральном статусе.

Ранее Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победами на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. Он отметил командную сплоченность, индивидуальное мастерство и победный настрой команды.

Путин также отметил, что успех команды стал достойным вкладом в развитие отечественного спорта высших достижений. Он пожелал спортсменам здоровья, благополучия и удачи. Президент добавил, что яркой победой сборная оправдала надежды тренеров, болельщиков и поклонников их спортивного таланта.

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