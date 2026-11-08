Польская прокуратура возбудила дело о теракте после стрельбы в Кракове

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Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о стрельбе в Кракове по статье о терроризме. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Вальдемар Журек на своей странице в соцсети Х.

Расследование начал прокурор Малопольского отдела Национальной прокуратуры по делам организованной преступности и коррупции. Следствие ведут по двум фактам, уточнил Журек.

Первый касается убийства шести человек с применением огнестрельного оружия и покушения на убийство многих других лиц, включая сотрудников полиции при исполнении обязанностей.

"Согласно принятой юридической квалификации, виновный действовал с целью серьезного запугивания многих лиц, что придает этому деянию характер террористического преступления", – заявил генпрокурор.

Речь идет о статье 148 § 3 Уголовного кодекса Польши ("Убийство двух или более лиц одним деянием") и статье 115 § 20 ("Преступление террористического характера").

Второе преступление – убийство троих человек с применением огнестрельного оружия в Островце Свентокшиском. Его расследуют по статье 148 § 3 Уголовного кодекса ("Убийство двух или более лиц одним деянием"). За оба преступления напавшему грозит пожизненное заключение.

На месте стрельбы в польском Кракове были изъяты четыре единицы огнестрельного оружия.

"Мы изъяли по месту проживания стрелявшего семь единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов", – рассказал прокурор Окружной прокуратуры города Кельце Даниель Прокопович.

По словам прокурора, это совпадает с информацией полиции: стрелявший и его отец имели разрешения на владение в общей сложности одиннадцатью единицами огнестрельного оружия. Сам стрелявший имел разрешение на две единицы оружия, уточнил Прокопович.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Польши в связи с жертвами теракта в Кракове.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о террористическом акте в Кракове 7 ноября, жертвами которого стали как граждане Польши, так и ряда других стран", – передает слова главы республики агентство БелТА.

От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко передал слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил искренние соболезнования всему польскому народу.

Стрельба в Кракове произошла 7 ноября на Главной площади. 24-летний гражданин Польши в камуфляже стрелял по случайным прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров.

Погибли шесть человек. Еще 15 граждан получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. Стрелявший был ранен при задержании и находится в больнице.

Позже в его квартире в Островец-Свентокшиском обнаружили тела трех человек – гражданина Великобритании и двух женщин с польским гражданством. Выяснилось, что это родители и 21-летняя сестра мужчины. На их телах есть ранения, которые сначала расценили как огнестрельные.

