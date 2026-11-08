Самолет Cessna при аварийной посадке во Флориде врезался в пикап

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Небольшой самолет Cessna 172D Skyhawk столкнулся с движущимся пикапом, пытаясь совершить аварийную посадку в американском штате Флорида. Об этом сообщил шериф округа Ли Кармин Марцено в соцсети X.

"Во время посадки самолет врезался в заднюю часть пикапа", – написал шериф.

По его словам, у воздушного судна возникла механическая неисправность. На борту находились два пилота. Автомобиль в момент столкновения двигался по дороге на восток. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как уточняет телеканал Fox News, инцидент произошел около полудня по местному времени 7 ноября в населенном пункте Норт-Форт-Майерс, недалеко от межштатной автомагистрали I-75.

Расследование под руководством Федерального управления гражданской авиации США продолжается, добавил Марцено.

Ранее два туристических вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Авария произошла во время посадки рядом с отелем Edelweiss Pheriche в деревне Периче, недалеко от базового лагеря у Эвереста.

Воздушные суда компаний Fishtail Air и Air Dynasty заходили на одну и ту же площадку, столкнулись и упали. В этот момент неподалеку находились несколько десятков туристов с рюкзаками: обломки полетели в их сторону, но не все успели отбежать. В результате жертвой происшествия стал иностранный гражданин. Пострадал также один из пилотов.

