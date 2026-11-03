Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 10:28

Происшествия
Главная / Новости /

India Today: два туристических вертолета столкнулись в Непале

Два туристических вертолета столкнулись в Непале

Фото: thehimalayantimes.com

Два туристических вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на журнал India Today.

По данным издания, авария произошла во время посадки рядом с отелем Edelweiss Pheriche в деревне Периче, недалеко от базового лагеря у Эвереста. Воздушные суда компаний Fishtail Air и Air Dynasty заходили на одну и ту же площадку, столкнулись и упали.

В этот момент неподалеку находились несколько десятков туристов с рюкзаками: обломки полетели в их сторону, но не все успели отбежать. В результате жертвой происшествия стал иностранный гражданин, его личность пока не установлена. Пострадал также один из пилотов. На место прибыл вертолет для проведения спасательных работ, причины ЧП неизвестны.

Ранее вертолет разбился в индийских Гималаях. По данным СМИ, на борту находились шесть человек, в том числе пилот. Воздушное судно покинуло город Бадринатх в условиях снегопада и перестало выходить на связь. Главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами распорядился доставить раненых в медцентры для оказания помощи.

Новости мира: вертолет рухнул на севере Италии

Читайте также


происшествиятранспортза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика