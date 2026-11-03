India Today: два туристических вертолета столкнулись в Непале

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Два туристических вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на журнал India Today.

По данным издания, авария произошла во время посадки рядом с отелем Edelweiss Pheriche в деревне Периче, недалеко от базового лагеря у Эвереста. Воздушные суда компаний Fishtail Air и Air Dynasty заходили на одну и ту же площадку, столкнулись и упали.

В этот момент неподалеку находились несколько десятков туристов с рюкзаками: обломки полетели в их сторону, но не все успели отбежать. В результате жертвой происшествия стал иностранный гражданин, его личность пока не установлена. Пострадал также один из пилотов. На место прибыл вертолет для проведения спасательных работ, причины ЧП неизвестны.

Ранее вертолет разбился в индийских Гималаях. По данным СМИ, на борту находились шесть человек, в том числе пилот. Воздушное судно покинуло город Бадринатх в условиях снегопада и перестало выходить на связь. Главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами распорядился доставить раненых в медцентры для оказания помощи.