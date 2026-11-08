Один человек погиб в ДТП в Волгоградской области

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В Волжском один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным полиции, авария произошла 7 ноября в 19:25 по московскому времени. ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Elantra.

"Водитель автомашины ВАЗ-2114 скончался в медучреждении", – говорится в сообщении.

Два человека, находившиеся в салоне отечественного автомобиля, и пассажирка Hyundai попали в больницу.

Ранее двое мужчин погибли, а женщина получила тяжелые травмы при опрокидывании автомобиля в Омской области. Авария произошла в районе 82-го километра дороги "Сыропятское-Кормиловка-Калачинск".

По предварительным данным, водитель авто Porsche Cayenne не справился с управлением, из-за чего машина съехала в правый по ходу движения кювет и перевернулась. На месте ДТП от полученных травм скончались сам водитель и его 39-летний знакомый. Вторую пассажирку – 36-летнюю женщину – с тяжелыми травмами доставили в больницу.

