Сборную России включили в расписание молодежного ЧМ по хоккею 2027 года

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Международная федерация хоккея (IIHF) направила участникам молодежного чемпионата мира 2027 года скорректированное расписание, в котором сборная России заменила команду Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге турнира. Норвегия при этом перейдет в группу А первого дивизиона.

По новому расписанию, молодежная сборная Швейцарии встретится с Россией в воскресенье, 27 декабря 2026 года.

В октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако в IIHF заявляли, что не согласны с вердиктом и намерены оценить порядок его исполнения.

После этого сборные Латвии, Норвегии, Чехии, Финляндии, Швеции и Дании приняли решение бойкотировать матчи против россиян. Канада также заявила, что не станет выдавать спортсменам из России и Белоруссии визы для участия в турнирах на своей территории.

Позже CAS повторно указал на отсутствие у Международной федерации хоккея необходимых доказательств для обоснования недопуска российских сборных к международным турнирам.