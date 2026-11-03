Сборная Норвегии отказалась играть с Россией на ЧМ по хоккею

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Сборная Норвегии отказалась играть с командой России на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление норвежской Федерации хоккея.

Турнир пройдет в Германии в мае 2027 года Остальные матчи в группе состоятся в обычном режиме. О решении проинформировали совет Международной федерации хоккея (IIHF).

Причиной отказа в Норвегии назвали риски для безопасности. По словам представителей организации, игра с российской командой в нынешних обстоятельствах может подвергнуть хоккеистов и персонал "значительному риску в сфере безопасности".

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Суд отменил все пять резолюций совета Международной федерацией хоккея.

На фоне этого решения СМИ сообщили, что шведская мебельная компания AJ Products прекратит спонсировать чемпионат из-за решения о допуске российских сборных. При этом сотрудничество компании с IIHF продолжалось 37 лет.