Финляндия предложила запретить спортсменам из РФ въезд в Шенгенскую зону в 2027 году

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Финляндия хочет закрыть въезд российским спортсменам на всю территорию Шенгенской зоны и будет добиваться такого решения на уровне Евросоюза, сообщила министр иностранных дел республики Элина Валтонен на своей странице в Х.

По ее словам, на октябрьском заседании Совета ЕС по иностранным делам она уже обратилась к коллегам из стран союза с предложением ограничить въезд российских спортсменов на всю территорию Шенгена, и Еврокомиссия работает над этим вопросом.

Валтонен также заверила, что российских спортсменов не будет в Финляндии в следующем году. В 2027 году страна принимает чемпионат мира по фигурному катанию.

Ранее Швеция направила в Еврокомиссию письмо с требованием пересмотреть визовые правила для российских спортсменов, участвующих в международных мероприятиях. В частности, там указывалось, что участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах невозможно до завершения конфликта на Украине. В связи с этим Швеция призвала ЕК дать странам-членам возможность отказывать в выдаче виз.

