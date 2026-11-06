Минздрав РФ: передвижные аптеки не будут продавать препараты, содержащие свыше 25% спирта

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В передвижных аптеках не будут продавать препараты, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также более 25% спирта. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Из ассортимента исключат и медикаменты, для которых нужны особые условия хранения, уточнили в ведомстве. В таких аптеках будут продаваться наиболее востребованные препараты.

Регионы, где начнется эксперимент по розничной торговле медикаментами в передвижных аптечных пунктах, определили 6 ноября. Ими стали Нижегородская и Курская области. Продлится эксперимент до 1 сентября 2029 года.

Вместе с тем продажа медикаментов станет доступна в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные и медицинские организации.